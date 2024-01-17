"Праздник проходит на протяжении 10 лет. Ежегодно гости со всего Подмосковья и других регионов приезжают, чтобы попробовать исконно русское блюдо, приготовленное по более чем ста рецептам. В рамках мероприятия пройдет конкурс на лучший холодец, в ходе которого также выберут самое креативное исполнение и подачу блюда", — цитирует пресс-служба зампреда правительства Подмосковья — министра сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова.

На фестивале все желающие смогут попробовать холодец из свинины, курицы, говядины, а также заливное из стерляди или креветок и фруктовые студни.

Участники конкурса удивят гостей и подачей блюд, например, холодцом в форме гитары или павлово-посадского платка.

В программе мероприятия — мастер-классы, анимация, конкурсы, хороводы, народные песни и танцы. Кроме того, свою продукцию представят подмосковные фермеры.

Ранее сообщалось, что фестиваль проводится с 2014 года на территории музея "Княжий Двор" в поселке Большие Дворы. В 2023 году праздник посетили более 7 тысяч человек.