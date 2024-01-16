Первый рейс отправился из Сочи во вторник в 12:00. Перелеты по маршруту будут выполняться дважды в неделю (по вторникам и четвергам) на самолетах A320 в компоновке 162 пассажирских места.

В сообщении отмечается, что в последние два года на маршруте Сочи — Ереван сохраняется значительный объем перевозок. В 2023 году авиакомпании перевезли 286 тыс. пассажиров, это на 14% больше, чем годом ранее.

В настоящее время перелеты по данному маршруту осуществляются как авиакомпаниями из Армении (Fly Arna, Fly One, Armenian Airlines, Armenia Airways и Shirak Avia), так и российскими авиаперевозчиками: группой "Аэрофлот", авиакомпаниями Red Wings и "Азимут".

"Уральские авиалинии" приостановили перелеты из Сочи в Ереван в начале марта 2022 года в связи с геополитической ситуацией.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края.