"Наша цель — создание в Тверской области круглогодичной базы для занятий лыжным спортом. В Верхневолжье он активно развивается, у нас сформирована хорошая лыжная школа. Важно проработать мастер-план развития объекта и этапы реализации этого проекта", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул, что обновленная база "Гришкино" должна обеспечивать возможности для занятий различными видами спорта как для профессионалов.

База "Гришкино", расположенная в 18 км от Твери, является популярным местом для массовых занятий лыжным спортом, тренировок и проведения соревнований.

В рамках реконструкции предполагается обустройство в "Гришкино" лыжного стадиона, освещенной лыжероллерной трассы, установка систем снегообразования, трибун, спортплощадок и других объектов.

В планах — создать сопутствующую инфраструктуру: многофункциональный центр, где можно будет арендовать инвентарь и экипировку, с магазином и кафе, парковку, гостиницу.

Планируется, что развитие лыжной базы "Гришкино" будет проводиться по федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт")", который предполагает строительство современных объектов для массового спорта через механизм государственно-частного партнерства.