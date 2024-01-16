"Мы хотим закольцевать Байкал с двух сторон из Казани. У нас есть уже рейс из Иркутска, и собираемся с другой стороны Байкала подойти и рейс в Улан-Удэ поставить. Но здесь пока есть открытые вопросы. Пока мы его не открыли в продажу", — сказал Маттис после заседания коллегии Государственного комитета Татарстана по туризму в Казани во вторник.

"Если там все состоится, это будет под майские праздники", — ответил он на вопрос о том, когда Nordwind планирует запустить этот рейс.

Nordwind выполняет из Казани рейсы в 12 городов России, а также в Бишкек, Душанбе и Худжанд, говорится на сайте казанского аэропорта.