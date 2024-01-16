"Чин освящения начнется около полудня у водозабора предприятия "Водоканал", — говорится в сообщении.

Службу проведет благочинный Новгородского округа протоиерей Игорь Беловенцев.

Новгородцы и туристы смогут тут же искупаться в освященной воде. Во избежание ЧП здесь будут дежурить медики.

Освящение воды 18 января у предприятия "Водоканал" в Великом Новгороде проводится с 2012 года. Церемония проходит в память о Крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан. Освященная вода, считают верующие, приносит духовное и телесное здоровье.