"В 2023 году аэропорты Грузии обслужили 6 млн 13 тыс. 995 пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами, что является рекордным пассажиропотоком для страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с доковидным 2019 годом пассажиропоток увеличился на 15%.

В прошлом году Тбилисский международный аэропорт обслужил 3,69 млн пассажиров (рост на 23% по сравнению с 2022 годом), аэропорт Кутаиси — 1,67 млн пассажиров (рост в 2,1 раза), Батуми — 621,5 тыс. пассажиров (рост на 0,75%).

В 2023 году в аэропортах Грузии было совершено 26,29 тыс. рейсов (рост на 23%). По сравнению с 2022 годом уровень использования воздушного пространства Грузии увеличился на 58%, грузооборот воздушного транспорта вырос на 6%, до 19,17 млн тонн.

По количеству перевезенных пассажиров в 2023 году лидерами стали Wizz Air (21% рынка), Turkish Airlines (11%), Pegasus (7%), "Грузинские авиалинии" и "Азербайджанские авиалинии" (по 5%).

По состоянию на январь 2024 года в аэропортах Грузии 43 авиакомпании выполняют рейсы по 89 направлениям.