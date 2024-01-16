"Интерактивная кулинарная программа "Средневековая кухня" основана на исторических документах, литературных памятниках и отчетах фольклорно-этнографических экспедиций музея-заповедника "Куликово поле", — говорится в сообщении.

Так, гости попробуют царский суп-юрму, лепешку калабью и куликовские блины-гречишники, кашу из полбы с грибами и узвар. Дегустацию архаичных блюд и напитка сопровождает рассказ о традициях русской трапезы и сакральных продуктах на столах наших предков.

В начале программы посетители попробуют калабью. Это исконно русское печево впервые упоминается в новгородских берестяных грамотах. В XIV веке лепешку прозвали колобком. Такое определение калабьи среди прочих дает в Толковом словаре живого великорусского языка Владимир Даль.

Далее гостей средневековой трапезы ждет юрма. Этот наваристый суп на основе рыбного и куриного бульонов — "наследство" тулякам от финно-угорских племен, которые в прошлом жили на тульской земле. Юрма упоминается среди блюд конца XVI — середины XVII века. В прошлом это необычное по составу блюдо считалось важным атрибутом царского застолья и парадного ужина представителей привилегированных сословий.

Сегодня для посетителей музея юрму готовят по рецепту советского и российского историка, знатока русской кулинарии Вильяма Похлебкина. Гости узнают, какими путями суп "проник" в русскую кухню в XVI веке, какие специи добавляли в него в XVII веке и почему впоследствии суп попал в немилость у российской знати.

На смену юрме придет каша из полбы с грибами. Ведущий расскажет, с помощью чего наши предки перетирали зерна в муку и почему сотрудники музея-заповедника "Куликово поле" возродили выращивание полбы — ровесницы великого сражения 1380 года.

Завершающим пунктом средневекового меню станут блины-гречишники — любимое печево жителей Куликова поле в XIV веке. Рецепт их приготовления дает этнограф музея-заповедника "Куликово поле" Татьяна Наумова в книге "Кухня Куликова поля, или Хлеб на стол". Участники интерактивной кулинарной программы попробуют гречишники по адаптированному поварами музея рецепту, вспомнят пословицы и поговорки о блинах, узнают, как их готовили наши предки и почему непременно ели руками.

Сытные блюда средневековой кухни посетители запьют ароматным узваром. Этот напиток из запаренных ягод и фруктов, пряностей и меда называли "отваром" и "наваром" и употребляли горячим. Участники интерактивной программы узнают, какие виды узвара готовили на Руси и какие полезные свойства у этого сладковатого напитка.

Ранее сообщалось, что проект "Кухня Куликова поля, или История на вкус" музея-заповедника "Куликово поле" признан одним из лучших в сфере туризма.