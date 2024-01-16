В регионе до 1 июля планируется обустроить 56 глэмпигов.

Так, в Курчатовском районе появится глэмпинг-парк "Кудеярова гора". Новые домики также будут установлены на территории ландшафтно-этнографического комплекса "Парк мельниц" в Пристенском районе, базы отдыха "Серебряно" в Льговском районе и на базе спортивно-оздоровительного центра им. В. Терешковой в Мокве.

Отмечается, что три модульных отеля уже установлены в Курске на территории эко-отеля "Простые радости" на Новой Боевке.

"Три комфортных и компактных модульных дома введены в эксплуатацию и уже приняли первых гостей, отметивших новогодние и рождественские праздники в отеле. В 2024 году мы продолжим строительство остальных глэмпингов, запланированных проектом. Финансирование позволит разместить еще семь домиков и увеличит номерной фонд до 17 мест размещения", — говорится в сообщении.

Курская область получила 63,3 млн рублей государственной субсидии на возведение глэмпингов на территории региона. Программа строительства модульных отелей реализуется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".