По данным министерства, в 2023 году особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения посетили 14 млн 559 тыс. 961 человек, что на 0,5 млн больше, чем в 2022 году.

"Мы видим, как в последние годы растёт внутренний туризм. Увеличивается и турпоток в наши заповедные территории. Это помогает предпринимать шаги по развитию отрасли, делать её привлекательной. Национальные парки и заповедники — это потенциал для развития экологического туризма, но он точно должен быть управляем и не вредить природе. Понять, где он ещё может вырасти без вреда для экосистем, а где пора его перенаправить, поможет закон о рекреации на ООПТ", — сказал глава Минприроды Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Первое место среди национальных парков по посещаемости осталось за нацпарком "Кисловодский" в Ставропольском крае, который принял около 5 млн человек. Второе место второй год подряд занимает Сочинский национальный парк в Краснодарском крае с 1,7 млн посетителей в 2023 году. На третьем месте оказался парк "Куршская коса" в Калининградской области, который в прошлом году посетили более 1 млн человек (на 220 тыс. больше, чем годом ранее). Четвёртым в рейтинге стал нацпарк "Красноярские столбы" (Красноярский край), в котором побывали 958 тыс. туристов, а замыкает Топ-5 нацпарков "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии, в котором за год побывали 555 тыс. посетителей, что 340 тыс. больше, чем годом ранее.

По данным Минприроды, среди заповедников лидерство за собой оставил Кавказский (расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии), где в прошедшем году побывали 622 тыс. человек. "Этот показатель побил рекорд 2022 года, тогда гостями заповедной территории стали 552 тысячи туристов", — отмечается в сообщении.

Второе место занял Дагестанский заповедник, который принял 270 тыс. человек. На третьем месте впервые оказался заповедник "Кивач" в Карелии с 249 тыс. посетителей. За ним на четвертом месте — Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму (247 тыс. туристов). Замыкает пятерку самых популярных Воронежский заповедник, который в 2023 году принял 103 тыс. посетителей.