При этом пассажиропоток остался на 15,9% ниже показателя допандемийного 2019 года, сообщается в пресс-релизе компании-оператора Fraport.

"Показатели трафика в 2023 году ясно демонстрируют, что спрос восстанавливается после пандемии COVID-19, а желание людей путешествовать остается сильным, — заявил главный исполнительный директор Fraport Штефан Шульте. — Поэтому я с оптимизмом смотрю на новый 2024 год".

Количество взлетов и посадок самолетов во Франкфурте-на-Майне в прошлом году выросло на 12,6% — до 430,436 тыс. Относительно уровня 2019 года показатель оказался ниже на 16,2%.

В декабре услугами аэропорта воспользовались 4,6 млн человек, что на 15,2% выше показателя за тот же месяц 2022 года. Число взлетов и посадок выросло на 11,2% — до 33,534 тыс.

Группа Fraport также обнародовала данные об аэропортах в других странах, которыми она управляет.

Так, аэропорт имени Йоже Пучника (Любляна, Словения) в 2023 году обслужил 1,3 млн пассажиров (рост на 30,9%), а два аэропорта Бразилии (в городах Форталеза и Порту-Алегри) — 13,1 млн пассажиров (+5,2%). В Лиме (Перу) пассажиропоток увеличился на 14,1% и достиг 21,3 млн человек.

В Греции, где Fraport управляет 14 воздушными гаванями, было зафиксировано повышение перевозок на 11,8% — до 33,9 млн пассажиров.

Совокупный пассажиропоток аэропортов в Варне и Бургасе (Болгария) увеличился на 17,9%, достигнув 3,7 млн человек.

Аэропорт Антальи (Турция) обслужил за минувший год порядка 35,7 млн человек, что на 15% лучше показателя 2022 года.