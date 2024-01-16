"В 2023 оду благодаря нацпроекту были введены в эксплуатацию 18 объектов загородного отдыха на 229 номеров. В 2024 году будут реализованы еще 13 проектов. Благодаря этой мере поддержки будет введено в эксплуатацию 176 номеров в пригороде Казани и 10 районах республики", — сказал он на заседании отчетной коллегии Госкомитета РТ по туризму.

Как отметил Иванов, в 2023 году в отелях за городом отдохнули почти 70 тыс. туристов, это на 30% больше, чем годом ранее.

"Средний показатель загрузки составил 51%. Среднесуточная стоимость номера – 8,4 тыс. рублей", — уточнил он.

По словам председателя Госкомитета, в 2023 году предприниматели дополнительно проинвестировали в свои объекты 464,8 млн рублей. Всего с начала реализации меры поддержки по строительству модульных средств размещения инвестиции составили более 2 млрд рублей.

Иванов также добавил, что в 2024 году продолжится обустройство пляжей в республике. Новые пляжи на берегах Волги, Камы, малых рек и озер в 13 районах Татарстана примут первых посетителей уже в этом пляжном сезоне.