"В этом году мы собрали 650 млн рублей курортного сбора", — сказал Владимиров.

Ранее сообщалось, что в 2022 году курортный сбор составил 287 млн рублей. Таким образом, сбор вырос почти в 2,3 раза.

Глава региона отметил востребованность курортов края. По его информации, на 2024 год уже продано около 9 млн путевок гражданам России.

В планах властей продолжать развитие туристической инфраструктуры и наращивать объем инвестиций в эту сферу. По предварительным данным, в этом году в санаторно-курортную отрасль предприниматели инвестируют порядка 45 млрд рублей.

Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что в 2018-2022 годах курортный сбор позволил привлечь 1,2 млрд рублей для благоустройства курортных городов Ставрополья. Были созданы новые точки притяжения в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске.

Срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.