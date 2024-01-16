"После окончания праздников начали демонтаж новогодних елей, всего их было установлено более 1 тысячи, плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, которые, в том числе, служат дополнительным источником освещения", — сказал Бирюков журналистам.

После демонтажа искусственные ели и декоративные конструкции отправят на склады, где они будут храниться до декабря; за это время специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт, уточнил заммэра.

Бирюков напомнил, что в этом году в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили порядка 5 тыс. декоративных конструкций, в которых используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. "Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", — сказал он.