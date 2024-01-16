"Мы выступаем за создание компенсационного механизма, который бы защитил интересы авиапассажира в случае овербукинга. Сейчас он не запрещен, но законодательно не регламентируется, в итоге пассажиры ничего не получают от авиакомпаний. Должны быть четкие и понятные для всех правила. Мировой опыт показывает, что часто, по согласию сторон, в случае овербукинга пассажиры принимают решение о переносе рейса, так как авиакомпании выплачивают им живые деньги", — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин, комментируя ситуацию со штрафом, наложенным за овербукинг на авиакомпанию S7.

По его словам, принятие таких правил в интересах российских потребителей: во многих странах пассажир, столкнувшийся с перепродажей авиабилетов, получает компенсацию от 400 до 800 евро плюс ему предоставляется гостиница на время ожидания следующего рейса.

Как поясняют в РСТ, овербукинг, или перебронирование – метод управления доходами авиакомпании. Он подразумевает продажу перевозчиком больше билетов на самолет, чем он может вместить, чтобы застраховать себя на случай неявки пассажиров. По международной статистике, в среднем на рейс не является до 10-15% пассажиров, при этом у самих пассажиров риск попасть под овербукинг оценивается в 1%. Без сверхлимитных продаж авиакомпании терпели бы убытки, отправляя незаполненные самолеты. Выигрывает и потребитель: за счет избыточных продаж снижаются цены на билеты.

"В РФ овербукинг законодательно не закреплен, хотя эта практика используется российскими перевозчиками не менее активно, чем зарубежными", — подчеркивает Горин.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов также считает легализацию овербукинга необходимой мерой.

"Сейчас в случаях перепродаж билетов пассажиры остаются фактически и без перелета, и без какой-либо достойной компенсации. Конечно, пассажир имеет право обратиться в суд, но, по нашей информации, лишь половина из них выигрывает такие дела, а половина – нет, хотя люди тратят на это время и ресурсы. Никаких гарантий в законе на компенсации пассажирам, пострадавшим от овербукинга, сейчас нет", — добавил эксперт.

По его словам, одновременно необходимо определить категории граждан, которым ни при каких условиях не может быть отказано в перелете из-за овербукинга. Это должно касаться, в первую очередь, людей с ограниченными возможностями, беременных женщин, а также семей и детских групп, которые нельзя разбивать.

15 января Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что авиакомпания S7 оштрафована на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке пассажирам в аэропорту Новосибирска из-за овербукинга.

В сентябре 2023 года гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил журналистам, что перевозчик совместно с Минтрансом РФ работает над проектами нормативных актов по введению овербукинга, который позволит всем авиакомпаниям выйти из серой зоны и защитит права пассажиров.