"В период между 4 и 7 часами утра по местному времени 16 января циклон "Белал" прошёл на максимально близком расстоянии от южной оконечности Маврикия и стал отдаляться от острова. По заявлению маврикийских властей, он больше не представляет собой угрозы для островного государства. Вместе с тем остается опасность, связанная с сильным ветром, наличием больших волн, а также разнообразными последствиями вчерашнего наводнения. Поэтому всем находящимся на острове рекомендуем проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах", — говорится в сообщении.

По оценкам туроператоров, на острове может находиться около 1 тыс. российских туристов.

"Сейчас на острове может находиться порядка 1 тыс. российских туристов, но на данный момент им ничто не угрожает: они находятся в безопасности – в отелях. Жалоб или просьб досрочно прервать отдых от российских туристов не поступало. Отказов от забронированных туров также нет, новые заявки на поездки на остров поступают", — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Циклон "Белал" в понедельник принес на Маврикий сильные ветры, дожди, наводнение. В результате один человек погиб, пострадала инфраструктура острова, были отключения электричества. Власти оценивают масштаб повреждений, передвижение по улицам пока ограничено.

Как отмечают в АТОР, международный аэропорт столицы острова Порт-Луи закрыт, часть рейсов отменена или задержана.

"На рейсы "Аэрофлота" из Москвы это пока не повлияло: вылет следующего рейса ожидается только 17 января, в среду. Соответственно, на Маврикий он прилетит только утром в четверг", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" начал выполнять рейсы из Москвы на Маврикий 23 декабря.