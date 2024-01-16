По его словам, данное решение связано с тем, что на Ауадхаре продолжаются обильные снегопады. Высота снежного покрова сейчас достигает более 1,8 м.

"Во избежание чрезвычайных происшествий мы закрыли шлагбаум на Ауадхару. Сейчас высота снежного покрова там приближается к 2 метрам. Температура воздуха днем около -3 градусов, ночью опускается до -10", — рассказал Багателия.

Курорт Ауадхара расположен на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Горный курорт лежит в долине реки Авадхара и со всех сторон окружен хребтами кавказских гор.

Высокогорный заповедник славится своими минеральными источниками. Вода в них имеет гидрокарбонатно-натриевый состав с небольшими примесями сероводорода, бора и мышьяка.

Долина Ауадхара также нравится экотуристам и любителям активного отдыха. Здесь можно пожить в палатке, астушьем балагане или остановится в номере пансионата.