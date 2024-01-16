Сбор за взлет-посадку увеличился на 4,2%, с 480 до 500 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за авиационную безопасность — на 6%, с 350 до 371 руб.

Плата за предоставление аэровокзала выросла на 15%: с 200 до 230 руб. на одного пассажира на внутренних воздушных линиях, с 565 до 650 руб. — на международных.

Ранее эти сборы повышались в июле-октябре 2023 года.

Тарифы на обслуживание пассажиров остались на уровне, утвержденном в октябре: 484 руб. за человека на внутренних рейсах, 539 руб. — на зарубежных.

Для иностранных авиакомпаний "Домодедово" также подняло тарифы с января. Сбор за пользование аэровокзалом увеличился на 9%, с $16,5 до $18. Сборы за обеспечение безопасности воздушного судна проиндексированы на 6%: с $8,8 до $9,3 для пассажирского, с $6,6 до $7 — для грузового. Сбор за взлет-посадку остался на отметке $12,7 за тонну МВМ (действует с апреля прошлого года).

Согласно отчетности "Домодедово" за I полугодие 2023 года, крупнейшими по объему выручки клиентами аэропорта были российская авиакомпания S7 (4,3 млрд руб., доля — 27%) и "Уральские авиалинии" (1,7 млрд руб., или 11%). Среди зарубежных перевозчиков, обслуживаемых в "Домодедово" — Emirates, Air Arabia, Egypt Air, EL AL.

Как сообщалось, с января основные тарифы для авиакомпаний поднял аэропорт "Шереметьево": для российских — на 12%, для иностранных — на 4%. Третий аэропорт Московского авиаузла — "Внуково" — индексировал тарифы в апреле прошлого года.

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ: в 2022 году обслужил 21,2 млн человек (-15%), в 2023 году показатель ожидался на уровне 22 млн человек (фактический показатель не раскрывался). Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.