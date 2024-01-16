"Экспозиция в Витебской областной библиотеке имени Ленина стала первым пушкинским проектом в библиотеках Беларуси, для которых наступивший год объявлен Годом Пушкина", — отмечается в сообщении.

Открывая выставку, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич представил жителям и гостям города автора работ, значимых для фондовой коллекции "Михайловского", и в очередной раз, вместе со зрителями, восхитился лёгкостью и вместе с тем глубиной образов, рождённых художником, рассказал о философии его творчества.

Николай Предеин, в свою очередь, рассказал, как впервые оказался в "Михайловском", и как стал иллюстратором романа-поэмы. Первые портреты русских поэтов и писателей, по словам художника, "...появлялись на бумаге достаточно стихийно, как будто я их окликал — они отзывались, проступая на белой бумаге линиями, штрихами, наплывами, кляксами...".

В музее уточнили, что сегодня в собрании "Михайловского" более трехсот работ Николая Предеина. Это серии графических листов "Пушкин", "Николай Васильевич Гоголь", "Писатели-сказочники", "Портреты русских писателей", "Писатели", "Бродский", "Гоголиана", а также циклы иллюстраций к "Евгению Онегину", к "Маленьким трагедиям", к "Капитанской дочке", к "Пиковой даме", к "Борису Годунову".

В "Михайловском" также сообщили, что в эти дни музей открыл ещё одну выставку в детской библиотеке имени Пушкина в Могилёве. Это экспозиция фотографий, в разные годы и сезоны выполненные директором заповедника Георгием Василевичем и сотрудником музейной службы информации Николаем Алексеевым "Волшебные места". "Этот проект — своего рода художественное размышление двух очень разных, но равно влюблённых в псковские пушкинские места людей. Размышление о памяти, которую хранят эти места, о силе здешнего "гения места"", — подчеркнули в "Михайловском".

Пушкинский заповедник уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Республике Беларусь, реализует собственные и совместные проекты с коллегами и единомышленниками из Минска, Витебска, Полоцка, Орши, других городов союзного государства.