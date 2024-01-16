"На балансе "Флота Республики" уже имеются два подобных судна (высокоскоростные суда "Метеор-2020" — ИФ). Это — суда "Муса Джалиль" и "Михаил Девятаев". А до 2025 года мы планируем приобрести еще четыре судна данного проекта", — сказал Лизалин.

По его словам, в навигацию 2023 года судно на подводных крыльях "Муса Джалиль" впервые почти за 20 лет соединило маршрутами по реке Волге два города — Казань и Ульяновск. Судно совершило девять рейсов по данному маршруту и перевезло более 500 пассажиров.

"Наши "метеоры" являются современными скоростными судами с достаточно высоким уровнем комфорта и, что немаловажно, с высокой степенью безопасности. Все это нам позволит, конечно, увеличить и пассажиропоток на реке, и уровень сервиса", — подчеркнул Лизалин.