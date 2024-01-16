"Всего в республике Марий Эл проживает 670 тыс. человек. Мы тоже достигли высокого порога туристического потока, в 2023 году он составил миллион человек. По данным СберАналитики, турпоток из республики Татарстан превысил 400 тыс., это на 37% больше, чем в 2022 году. Это 43% от общего объема турпотока в регион. Можно смело сказать, что Татарстан формирует турпоток в Марий Эл", — сказала она на заседании отчетной коллегии Госкомитета Татарстана по туризму.

Как отметила Батюкова, основными точками сопряжения являются совместные туристические маршруты – "Три республики – Чувашия, Марий Эл, Татарстан", а также национальный турмаршрут "Великий Волжский путь".

"Более 30% туристов из Татарстана облюбовали наши озера. Нужно развивать и популяризировать это направление. Пора создать межрегиональные экологические турмаршруты – пешие и велосипедные. Также у путешественников из Татарстана большим спросом пользуются сплавы", — сказала она.

По словам министра, активно развивается в Марий Эл железнодорожный туризм. За 2022-2023 год республика приняла около 5 тыс. туристов по железной дороге.