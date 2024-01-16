По данным информцентра, в Тюменской области отдохнули представители более 70 субъектов страны, в том числе жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Большинство туристов приезжали из регионов Уральского федерального округа — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Кроме того, в новогодние праздники в Тюменской области побывали участники брендового маршрута "Рождество по-сибирски", а также самого большого за всю историю железнодорожного круиза "В Сибирь", подчеркивается в пресс-релизе.

"В среднем продолжительность пребывания увеличилась на один день по сравнению с праздниками в 2023 году и составила три-четыре дня. Средняя загрузка в отелях, санаториях и на загородных базах отдыха — 80%", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в лидерах по посещаемости — термальные минеральные источники, их гостями стали более 70 тыс. человек; в Тобольске побывало порядка 13 тыс. туристов.

"Несмотря на то что новогодние каникулы в Тюменской области выдались морозными, интерес у туристов к нашему региону стабильно высок. Все чаще отдых с настоящим сибирским гостеприимством выбирают семьи с детьми", — приведены в пресс-релизе слова директора областного департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой.