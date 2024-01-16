"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина в связи с технической неисправностью воздушного судна объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) до Бангкока (Таиланд) продолжительностью более 10 часов", — говорится в сообщении.

По расписанию вылет воздушного судна предполагался сегодня в 09:15 по местному времени. Выполнение рейса ожидают более 280 пассажиров, в том числе 30 детей.

По данным онлайн-табло аэропорта, вылет назначен на 19:45, рейс выполняется на самолете А-330.