"Мы прогнозируем, что по итогам 2023 года туристский поток в республику преодолеет исторический рубеж – 4 млн человек. Турист в среднем проводит в республике 3,2 суток. Средняя сумма его затрат, не считая транспортные расходы, — 22,4 тыс. рублей. Учитывая эти данные, мы прогнозируем, что оборот отрасли туризма с учетом смежных отраслей за 2023 год составит более 88 млрд рублей", — сказал он на заседании отчетной коллегии Госкомитета РТ по туризму.

Как отметил Иванов, в 2023 году аэропорт Казани обслужил самое большое количество пассажиров среди регионов Поволжья – более 5 млн человек.