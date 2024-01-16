Полеты будут выполняться из аэропорта "Шереметьево" три раза в неделю, сообщил перевозчик. На линии будут задействованы широкофюзеляжные Boeing 777, рассчитанные на 373 пассажира.

"Новое направление "России" предлагается в рамках расширения маршрутной сети для деловых путешественников из Москвы. С Амурской областью активно реализуются совместные проекты, динамично развивается бизнес с партнерами из КНР", — отметили в компании.

В зимнем расписании "Россия" летает в Благовещенск также из Красноярска — с частотой до 40 рейсов в месяц. Совместно с дальневосточной авиакомпанией "Аврора" открыты полеты из Южно-Сахалинска и Владивостока.