В том числе внутренний пассажиропоток вырос на 14% — до почти 2,4 млн человек. Наибольший прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Иркутск и Южно-Сахалинск.

На международных авиалиниях было обслужено 193 тыс. пассажиров (рост в 3,5 раза к 2022 году).

Отмечается, что на начало 2024 года с запуском новых рейсов авиакомпании "Россия" в Пекин и Харбин общее количество рейсов из Владивостока в Китай достигло 20 вылетов в неделю. В этом году аэропорт продолжит работу по развитию маршрутной сети, сосредоточив особое внимание на китайском направлении.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает 35 направлений, полеты по которым совершают 15 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.