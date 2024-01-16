"В рамках железнодорожного тура выходного дня "Владивостокские истории" предлагаются две новые экскурсионные программы", — говорится в сообщении.

Программой "Гастротур" предусмотрено посещение морефермы, участие в мастер-классах и дегустации разнообразных блюд. Также участники гастрономического путешествия смогут пройтись по знаменитой Миллионке и посетить Нагорный парк во Владивостоке.

Другая программа "Встречаемся в театре!" позволит побывать за кулисами Приморской сцены Мариинского театра и увидеть гримерные актеров, бутафорский цех, костюмерные, оркестровую яму и посетить один из спектаклей театра.

Программы рассчитаны на два дня.