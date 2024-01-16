Рейсы будут выполняться на Superjet 100 с посадкой в Китае — для дозаправки лайнеров.

"Авиакомпания получила подтверждение от авиационных властей КНР на выполнение технической посадки на территории республики", — говорится в пресс-релизе.

Рейс в Нячанг планируется выполнять два раза в неделю, в Манилу — один раз.

"Ввиду продолжительного отсутствия авиасообщения между Россией и Филиппинами, сложно прогнозировать объем пассажиропотока, но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "ИрАэро" Сергея Крупнова.

В настоящее время "ИрАэро" летает из Иркутска в Ханой на Superjet 100 с посадкой в Улан-Баторе (Монголия) или без нее (если позволяет модификация лайнера).