Из общего числа пассажиров на внутренних воздушных линиях было перевезено 7,712 млн человек (+15,1%), на международных линиях — 1,381 млн (+56,4%).

Самыми популярными международными направлениями из аэропорта в 2023 году стали Пекин (рост в 33 раза), Стамбул, Утапо, Пхукет, Бангкок, Коломбо, Дубай и Анталия. Кроме того, на 11,9% увеличились объемы перевозок в страны СНГ.

Авиапредприятие связывает рост объемов перевозок с увеличением полетной программы базового авиаперевозчика S7 Airlines. Кроме того, увеличение объемов пассажирских авиаперевозок показали такие авиакомпании как "Аэрофлот", AZUR air, Flydubai, "Икар" и "Победа".

Ранее сообщалось, что аэропорт "Толмачево" ожидал роста пассажиропотока по итогам 2023 года на 12% — до 8,5 млн пассажиров.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В настоящее время новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и тремя терминалами.