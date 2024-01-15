"Устранение последствий погромов в аэропорту Махачкалы обошлось примерно в 20 млн рублей. Вся инфраструктура восстановлена, а критическая инфраструктура была восстановлена на следующий же день после погромов до полудня", — сказал Рамазанов.

По его словам, компенсаций с устроивших беспорядки пока не взыскано в связи с тем, что продолжается следствие в отношении задержанных и подозреваемых.

29 октября 2023 года в аэропорт Махачкалы ворвалась масса людей, предварительно, чтобы встретить самолет из Тель-Авива с гражданами Израиля. На видео, снятых на телефоны, люди прорываются на взлетно-посадочную полосу, ломают заборы, разбивают стекла, взламывают двери кабинетов, пугая персонал.

По данным Минздрава республики, в результате несанкционированной акции 20 человек, в том числе двое полицейских, были госпитализированы с легкими и тяжелыми травмами. Десятки рейсов были отменены или направлены в соседние регионы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по о ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков), сотни человек задержали.

Депутат Государственной Думы РФ Хизри Абакаров ранее заявил, что последствия беспорядков, нанесенных в том числе самому аэропорту, по предварительным данным экспертов, оценены в 285 млн рублей ущерба.

Также парламентарий заявил, что записи видеокамер зафиксировали действия каждого, кто ломал имущество аэропорта, и каждый будет возмещать нанесенный ущерб.

На сегодня, по данным Верховного суда Дагестана, 44 человека находятся в СИЗО и ждут своего приговора. Кроме того, было возбуждено 242 административных дела (104 человека были арестованы на 10 суток, на 94 наложены штрафы от 3 до 10 тыс., 42 приговорены к обязательным работами, дела в отношении двоих были прекращены).