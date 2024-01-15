Как сообщил авиаперевозчик, расширение штата коснется пилотов и бортпроводников, а также ИТ-сотрудников и технический персонал.

В 2023 году компания приняла на работу свыше 13 тыс. человек, теперь штат превышает 95 тыс. работников.