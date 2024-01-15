"По итогам нацпроекта 72 театра будут модернизированы, из них 54 театра капитально отремонтированы. Эти театры станут современными объектами", — сказала Любимова на форуме "Малая родина — сила России".

Она также сообщила, что современным оборудованием планируется оснастить более 130 театров. В 2024 году завершится ремонт 16 федеральных театров.

Кроме того, по словам министра, новым оборудованием в 2024 году будут оснащены 250 региональных и муниципальных музеев, в них появятся новые экспозиционные витрины, системы безопасности и сохранности музейных коллекций, а также мультимедийное оборудование.

Говоря о кинотеатрах, министр сообщила, что в этом году "мы модернизуем еще 91 кинозал, включая кинозалы в новых регионах".

"За период действия программы по модернизации кинозалов всего переоборудован 1 тыс. 371 кинозал, а это более 260 тыс. зрительских мест в 83 субъектах РФ, которые посетили уже более 50 млн человек", — сказала Любимова.