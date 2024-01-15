"Ecolines открывает с 1 февраля регулярное движение по маршруту Петербург-Псков-Рига. Автобусы будут ежедневно отправляться из Петербурга в 22:20 и из Риги в 20:00", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что купившие билеты на отмененные рейсы Петербург-Хельсинки и Хельсинки-Петербург пассажиры могут поменять их на билеты по латвийскому направлению.

Согласно сайту Ecolines, в настоящее время перевозчик выполняет рейсы между Петербургом и Ригой только с пересадкой.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. 14 декабря прошлого года были открыты погранпереходы Ваалимаа и Ниирала, но в тот же день было принято решение вновь закрыть их на один месяц. Затем 11 января правительство Финляндии продлило ограничения на пересечение границы с Россией еще на один месяц.

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов.