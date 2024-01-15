"Музей возобновил работу", — сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника, филиалом которого является Суворовский музей.

Согласно сведениям местных властей, в регионе в ночь на 11 января было обесточено около 600 деревень с населением почти в 11 тыс. человек. Ремонтные работы осложнялись возникновением все новых обрывов. Сведения о полном восстановлении энергоснабжения не поступали.

Имение генералиссимуса Суворова в Новгородской области является единственным сохранившимся в России. Здесь в 1797-1799 годах по распоряжению императора Павла I Суворов отбывал ссылку, из которой отправился в знаменитый Альпийский поход.

Музей в усадьбе генералиссимуса открылся 25 октября 1942 года.