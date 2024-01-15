"За время новогодних праздников туристы потратили по картам более 916 млн в рублей", — сказала Санникова.

Она отметила, что Казань входит в Топ-10 популярных направлений в России для путешествия в Новый год.

В этом году около 59% посетивших Казань — жители регионов России, 41% приезжали из муниципальных образований республики. Чаще всего в Казань на новогодние праздники приезжали гости из Москвы, Марий Эл, Башкирии, Чувашии и Ульяновской области. Всего столица Татарстана в зимние каникулы приняла туристов из 83 регионов России.

Около 56% туристов, посетивших Казань, в период праздников составили женщины, доля мужчин чуть менее 44%. Среди посетителей города более 32% составила молодежь, 57% — лица зрелых возрастов и 11% — пенсионеры и люди предпенсионного возраста.

Санникова также отметила, что мороз скорректировал планы гостей и жителей города, что также сказалось на показателях посещаемости основных туристических объектов.

Так, Казанский Кремль за период праздничных дней посетило 168 тыс. человек, что на 10 тыс. меньше, чем в этот же период прошлого года.