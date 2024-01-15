"Новые отели Cosmos Adler Kurortny Hotel (230 номеров) и Cosmos Stay Adler Apartments (119 номеров) будут расположены на территории Адлера в пешей доступности от одного из самых известных санаториев России "Известия", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сейчас под управлением компании в Сочи находятся два действующих отеля Cosmos Sochi Hotel и Cosmos Stay Le Rond Sochi. В течение 2024 года ожидается открытие нового объекта на бальнеологическом курорте Мацеста – Cosmos Macesta Park Hotel. Ранее компания также заявляла о запуске в 2024 году отеля Cosmos Adler Hotel.

"В результате концу 2025 года шесть отелей будут работать в Сочи под брендом Cosmos. С открытием объектов номерной фонд Cosmos Hotel Group на самом популярном российском курорте превысит тысячу комнат. При этом новый апарт-отель Cosmos Stay Adler Apartments будет ориентирован на длительное пребывание гостей сроком от 20 дней", — добавили в пресс-службе.

По словам президента компании Александра Бибы, летом прошлого года спрос на летний отдых в Сочи вырос более чем на 20% по сравнению с 2022 годом.

"Сочи – один из самых востребованных круглогодичных курортов в России. Около 70% посещающих Сочи туристов среди объектов размещения выбирают отели. Для нас расширение присутствия в этом регионе – ключевой пункт стратегии, и шесть отелей далеко не предел", — добавил он.

Сочи по итогам 2023 года посетили 7,6 млн туристов, это почти на 6% больше, чем годом ранее.