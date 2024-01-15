"При содействии Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры продолжим серию международных кинофестивалей "Победили вместе". Впервые проведем фестиваль "КиноБраво", участниками которого станут страны БРИКС и "глобального Юга", — написал градоначальник в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что Сочи в 2024 году традиционно примет фестивали Игоря Бутмана и Юрия Башмета. Большая программа запланирована на знаковых площадках города — в Зимнем театре, концертном зале "Фестивальный" и Зале органной и камерной музыки.

"Полным ходом идет подготовка к знаковым для нашего города мероприятиям — в феврале вместе со всей страной отпразднуем десятилетие Зимних Олимпийских игр в Сочи, а в марте состоится Всемирный фестиваль молодежи", — отметил Копайгородский.

По его словам, курорт продолжит развиваться как крупный центр событийного туризма в России.

БРИКС — межгосударственное объединение, союз десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.

Под термином "глобальный Юг" подразумеваются развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки.