"Сочи в первой половине января принял 543,5 тыс. туристов: 324,7 тыс. с проживанием, 218 тыс. — однодневные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент на курорте единовременно пребывают 82 тыс. отдыхающих. Средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 65,7%.

"В зимнем сезоне в Сочи гостей принимают 618 средств размещения с общим номерным фондом свыше 38,7 тыс. номеров. 168 объектов расположены в горном кластере. Их емкость составляет почти 11,9 тыс. номеров", — сообщает пресс-служба.

Заместитель мэра Сочи Светлана Калинина сообщила, что в горном кластере рост турпотока в январе 2024 года составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В январе пользовались популярностью и услуги по оздоровлению — загрузка сочинских здравниц на праздники составила около 90%", — написала вице-мэр в своем телеграм-канале.

По ее словам, аэропорт Сочи в первой половине января обслужил на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а поездами пригородного сообщения в горный кластер — на 33% больше.

"Транспортом общего пользования перевезено на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщила Калинина.