"Открытие выставки приурочено к святому для каждого ленинградца-петербуржца Дню прорыва блокады и в преддверии 80-летия ее полного снятия — Дня нашей Ленинградской победы. По поручению президента и по велению сердца мы бережно сохраняем историческую память о блокаде и обороне Ленинграда, в которой моряки-балтийцы сыграли важнейшую роль. Своей артиллерией они сдерживали натиск фашистских войск, выходили в море на подводных лодках и успешно выполняли оперативные задачи. В исключительно сложных условиях обороняли подступы к городу", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что проведение выставки в Кронштадте имеет особое значение, так как именно здесь с августа 1941 года сосредоточился флот кораблей Балтийского флота.

По данным Смольного, пространство мультимедийной экспозиции разделено на два ключевых смысловых блока — фронт и тыл. В первом блоке истории сражений и боевых действий отражены через тематические зоны. Второй блок рассказывает о научном и производственном обеспечении фронта.

На выставке будут представлены фотографии и артефакты, собранные в сотрудничестве с российскими музеями, а также исторические документы.

Кроме того, отдельная мультимедийная экспозиция будет посвящена затонувшим кораблям.

"Разнообразные форматы повествования — настенная графика, арт-объекты, предметы и видеоматериалы позволят посетителям глубже погрузиться в сюжетные линии экспозиции. В частности, здесь можно будет увидеть уникальные подводные съемки с затонувших кораблей — памятников воинской доблести", — уточняется в пресс-релизе.

В рамках открытия экспозиции в Музее в выходные дни 20-21 и 27-28 января пройдут культурно-образовательные мероприятия. Взрослые и дети смогут посетить серию тематических лекций о роли флота в период блокады Ленинграда с участием представителей музейного сообщества и военных историков. Также будет представлен спектакль о блокаде, пройдет серия кинопоказов советских и российских фильмов.

Выставка откроется 18 января, в день 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Экспозиция будет доступна в течение трех месяцев.

День полного освобождения Ленинграда от блокады отмечается в России 27 января.