"На Мальдивах мы конкурируем не с индийским рынком, а в большей степени сами с собой. Индийцы выбирают для отдыха относительно недорогие отели либо приезжают навестить своих родственников и друзей, работающих в местных гостиницах, поэтому россияне с ними практически не пересекаются. В ближайшей перспективе ожидаем конкуренции с китайским рынком, вот с ними мы пересечемся, так как китайцы выбирают люксовое размещение. К счастью для нас, из Китая пока поставлено не так много рейсов на Мальдивы", — сказал гендиректор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

Он отметил, что по итогам 2023 года продажи туров на Мальдивы выросли на 10-15% по сравнению с 2022 годом.

Эксперт считает, что недавний политический спор между Индией и Мальдивами, хотя и привел к аннуляциям со стороны индийских туристов, на российский рынок повлияет мало.

По словам Арутюнова, отели на Мальдивах в условиях конкуренции с другими странами предлагают скидки на размещение, и российские туристы активно ими пользуются – далеко не все путешественники готовы отдыхать на островах в пиковые по ценам и загрузке даты.

В компании Coral Travel рост продаж туров на Мальдивы в 2023 году также составил порядка 10%. При этом средняя продолжительность поездок снижается, как и глубина продаж.

"В этом сезоне специальных предложений было и остается много, влияние конфликта с Индией будет понятно позднее. И отельеры хотят простимулировать спрос на всех рынках, не только на российском", — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

В начале января один из крупнейших в Индии сервисов по бронированию путешествий EaseMyTrip приостановил продажу авиабилетов и туров на Мальдивы из-за конфликта между правительствами стран.

Премьер Индии разместил в соцсети X собственную фотографию в шезлонге на пляже одного из островов архипелага Лакшадвип. Три члена правительства Мальдивских островов опубликовали негативные комментарии в связи с этой публикацией, заявив, что она продвигает индийские острова как место отдыха индийцев в ущерб Мальдивам. Правительство архипелага заявило об их увольнении.

По данным министерства туризма Мальдивских островов, турпоток из России на архипелаг в 2023 году составил 219 тыс. человек, это на 3,6% больше, чем годом ранее.