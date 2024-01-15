"Посетители выставок на Куликовом поле и в Туле смогут увидеть уникальные археологические находки, пополнившие фонды музея-заповедника", — говорится в сообщении.

"Все усилия Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в 2024 году будут направлены на подготовку проектов, приуроченных к 650-летию Куликовской битвы. Наряду с традиционными выставками, посвященными важнейшему событию в истории России, хочется особо отметить проекты, адресованные подрастающему поколению и гражданам с особенностями здоровья по зрению. Через игры и специальные разработанные методические пособия в них можно узнавать о прошлом России, самобытной культуре ее народов и наследии", — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

Так, ряд археологических коллекций, ранее пополнивших фонды музея-заповедника "Куликово поле", будет представлен уже весной на новых выставках.

В выставочном зале Музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом откроется выставка "Воины великой степи". Она посвящена культуре и образу воинства степных кочевников IX-X веков нашей эры, которые находились в непосредственном контакте со славянскими племенами будущей Руси. На Куликовом поле музей-заповедник представит уникальную коллекцию оружия и снаряжения воинов-всадников, образцы высокохудожественных ювелирных изделий — детали воинских поясов с изображениями людей, богов, растений и животных, монетные и денежно-вещевые клады, иллюстрирующие культуру и торговые отношения кочевников. Находки представят с территорий Северного Кавказа, Причерноморья, Поволжья и Тульской области.

Экспозиция "Епифань. Крепость на границе поля" расскажет историю Большой Засечной черты и Епифанского острога как одного из ее форпостов. Экспозиция представит костюмы и вооружение стрельцов, казаков, пушкарей, знамена казачьих и солдатских полков. В музейных витринах разместятся подлинные археологические артефакты XVI-XVII веков. Большинство из них — с территории памятников Тульского края: засечных Орловых ворот, Епифанских слобод, слобод Дедилова, Тулы.

Погружению в эпоху служилых людей южных окраин Московского государства будет способствовать VR-проект "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань". Игрок поставит себя на место затинщика Епифанской крепости. В виртуальном пространстве, защищая Епифань, ему придется взаимодействовать и с реальными находками археологов — отвешивать порох, заряжать пищаль, стрелять.

На выставке "На рубеже веков. Клады — кладезь информации" в Научном центре "Археология и реставрация" в Туле можно будет увидеть женский клад I-II веков нашей эры. Клад составляют около 1500 предметов. Это большие многовитковые спиральные браслеты, перстни, детали сложного и богатого ожерелья, большая спиральная диадема для украшения головного убора, два парных головных украшения из серебра — височные кольца с лопастью, снизка стеклянных бус, среди которых две крупные четырнадцатигранные и золотостеклянные пронизки.

Представленный комплекс предметов — единственный на сегодня в Центральной России полный комплект статусных вещей I-II веков нашей эры. Посетители научного центра в Музейном квартале познакомятся с предметами и их историей, узнают об эпохе — войнах первых веков и политической ситуации, отметили в пресс-службе.

На Куликовом поле Музей кино представит выставку "Куликово поле: объединяя русские земли". На ней внимание зрителя будет сконцентрировано на истории Руси и кинематографическом преломлении этой истории. В экспозицию войдут материалы из фондов Музея кино и других российских музеев, относящиеся к созданию фильмов о русском Средневековье и Возрождении.

К 710-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского музей-заповедник "Куликово поле" готовит проект для музеев Тульской области. Выставка "Сергий Радонежский. Подвижник земли Русской" расскажет о глубоко почитаемом русском святом и его роли в объединении разрозненных княжеств накануне Куликовской битвы. В ее основе — картины Владимира Зенина и иконы. Также предметы из фонда музея-заповедника "Куликово поле" отправятся на выставку Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника "Любовью и единением спасемся".

Музей-заповедник "Куликово поле" в 2024 году также продолжит знакомить жителей других регионов с историей Куликовской битвы. Выставки запланированы в Самаре, Малоярославце, Раменском, Ступино, Белгороде, Луганской народной республике (ЛНР).

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области, ряд музеев в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.