Уточняется, что большая часть пассажиров (1,036 млн человек) воспользовались внутрироссийскими рейсами, на международных направлениях было обслужено 33 тыс. пассажиров.

В 2023 году маршрутная сеть аэропорта "Гагарин" включала 12 направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Грозный, Сургут, Ереван, Баку и Анталья.

Полеты из Саратова на регулярной основе выполняли 11 авиакомпаний — "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 Airlines, Red Wings, "Азимут", "ИрАэро", "ЮВТ Аэро", "Ширак Авиа", "ЮТэйр" и Corendon Airlines.