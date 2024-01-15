Самые популярные зоны отдыха в КЧР — курорты Домбай и Архыз, которые за год посетили 961 тыс. и 915 тыс. туристов соответственно, а также туркомплексы "Медовые Водопады" и "Мара", где отдохнули 186 тыс. и 41 тыс. человек, говорится в сообщении.

По мнению главы Минтуризма и курортов КЧР Расула Текеева, рост турпотока связан с развитием инфраструктуры горнолыжных курортов республики и расширением гостиничной базы.

"Так, в этом году в поселке Домбай обновили и расширили 16 км существующих спусков, а также построили трассу длиной 1,18 км. Кроме того, для удобства туристов в этом году мы совместно с РЖД запустили специальные туристические поезда, которые курсируют из Ростовской области и Краснодарского края в нашу республику, способствуя увеличению турпотока", — привели в пресс-службе слова Текеева.

Как сообщалось, в 2022 году курорты Карачаево-Черкесии посетили 1 млн 923 тыс. человек.

На курортах Карачаево-Черкесии туристов принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Общий номерной фонд составляет около 12 тыс. мест. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью более 50 км.