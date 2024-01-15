По информации министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака, турпоток вырос на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и достиг примерно 63-64 тыс. человек. Эта статистика сформирована на основе информации главных транспортных узлов региона и предприятий индустрии туризма.

"В среднем загрузка отелей на побережье и в областном центре была на уровне 77%. Чаще всего гости останавливались в самом Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске", — сообщил Ермак.

По его словам, пассажиропоток в аэропорту "Храброво" с 30 декабря по 8 января составил 135,5 тыс. человек, что больше уровня прошлого года почти на 23%.

По информации Калининградской железной дороги, в период новогодних каникул было перевезено 14,2 тыс. пассажиров дальнего следования. Это в два раза превысило итоги прошлого года. Пригородным сообщением воспользовались более 137 тыс. человек.

За период новогодних праздников Туристско-информационный центр Калининградской области посетили порядка тысячи туристов.

Посещаемость учреждений культуры за каникулы выросла по сравнению с предыдущим годом на 20%, до 171,7 тыс. Жители и гости города стали чаще ходить в театры и концертные организации в праздничный период: по сравнению с прошлым годом рост посещений составил 50% и 30% соответственно.

"Лидерами по популярности остаются объекты Музея Мирового океана. Его посетило 53,5 тыс. гостей. Также туристов интересовали Музей янтаря и областной музей изобразительных искусств. В Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде в новогодние праздники побывали 23,5 тыс. человек, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года", — отметил министр.

Он добавил, что на популярность региона у туристов повлиял также фестиваль искусств с участием приглашенных звезд "Зимние каникулы на Балтике", который прошел с 25 декабря по 8 января. Для жителей и гостей региона прошли 18 бесплатных и платных мероприятиях, а также порядка 30 творческих мастер-классах.