"С 15 января стартовало новое правило посещения мечети Айя-София. Теперь у иностранных туристов и граждан Турции, совершающих богослужения, разные входы в мечеть. Иностранным гостям придется заплатить за вход 25 евро (около 830 турецких лир)", — пишет портал.

Касса для покупки билета находится недалеко от фонтана султана Ахмеда III. Вход для туристов разрешен только на второй ярус, который был закрыт с 2020 года. Также они смогут посмотреть мозаики византийской эпохи. С помощью специального приложения туристы смогут слушать аудиогид на мобильном телефоне, не мешая молящимся.

Как отмечает портал, с лета 2023 года в соборе проводится реставрация, чтобы укрепить здание от землетрясений.

Собор Святой Софии был выстроен по повелению византийского императора Юстиниане I в 537 году. Впоследствии собор неоднократно страдал от землетрясений, а после взятия крестоносцами Константинополя во время Четвертого крестового похода собор был превращен в католический храм. После освобождения Константинополя от крестоносцев в 1261 году храм находился в полуразрушенном состоянии, и был отреставрирован. 29 мая 1453 года Константинополь пал под натиском турок, и собор, к которому пристроили четыре минарета, стал мечетью Айя-София.

Музейный статус Айя-София получила в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и постановил, что объект может использоваться в качестве мечети.