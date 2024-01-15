"Более 93 тыс. жителей и гостей Мурманской области отдохнули в регионе в период новогодних каникул", — сказал Елисеев.

Как сообщалось, по итогам предыдущих новогодних каникул турпоток в Мурманскую область составлял 87 тыс. человек. Таким образом, рост составил 7%.

Глава комитета по туризму отметил, что интерес северян к путешествиям по своему региону возрос с появлением скидок по единой карте жителя Мурманской области.

Елисеев подчеркнул, что туркомплексы и гостиницы работали "в режиме повышенного спроса", степень загрузки некоторых из них оценивается на уровне 90%.

Традиционно лидером по количеству принятых туристов являются Кировск и Апатиты, которые образуют кластер "Хибины", где сосредоточены горнолыжные комплексы (ГК). Всего кластер принял 59 тыс. человек. Из них 32,5 тыс. человек посетили в каникулы ГК "Большой Вудъявр".

По словам Елисеева, в Мурманске основными объектами посещения стал атомный ледокол-музей "Ленин" и ярмарка "На Севере — тепло". В Кировске и Апатитах — экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня", арт-парк "Таинственный лес", арт-каток "Сияние" на территории санатория "Изовелла". Также туристов привлекли семейные экскурсии и квесты Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН.

Председатель областного комитета по туризму добавил, что также популярность продемонстрировал национальный туристический маршрут "Заполярный калейдоскоп". Он предполагает трехдневную программу с посещением основных туристических объектов Мурманской области.

Ранее заместитель председателя комитета по туризму региона Ирина Булыгина сообщала, что по итогам 2023 года турпоток Мурманской области может составить около 600 тыс. человек, на 10% выше, чем по итогам 2022 года.