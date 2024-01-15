"Отрасль культуры не просто вернулась к допандемийным показателям, она превысила допандемийные показатели. А показатели кинопроката, несмотря на уход американской и европейской продукции, демонстрируют очень хорошие показатели, тому свидетельство — сборы и внимание наших зрителей к отечественному кинематографу", — сказала Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

В свою очередь глава правительства, комментируя доклад вице-премьера, отметил, что это "очень неплохие результаты для нашей культуры".

Говоря о прошедших новогодних праздниках, Голикова уточнила, что кинотеатральная отрасль показала "наиболее позитивные изменения и результаты".

Она напомнила, что за первую неделю года кассовые сборы кинопроката составили 5,8 млрд рублей, из них 5,5 млрд пришлось на российское кино. "Больших кассовых сборов российские кинотеатры не получали ни за одни новогодние праздники предыдущих периодов, это абсолютный рекорд", — добавила Голикова.

Федеральные театры во время новогодних каникул посетили почти на 20% больше зрителей, чем за аналогичный период 2023 года. "Что важно, театры вернулись полностью к допандемийному периоду, то есть мы полностью восстановились", — добавила вице-премьер.

Музеи во время новогодних праздников продали билетов на 335 млн рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Мы видим растущий спрос наших граждан и гостей нашей столицы и других регионов к тому, что представляют наши музеи", — отметила она.