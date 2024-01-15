"19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Пройти обряд омовения жители и гости Сочи смогут во всех четырех районах курорта. Для Крещенских купаний определены 12 официальных мест. Они состоятся при благоприятных погодных условиях 18 и 19 января", — говорится в сообщении.

Еще одно место проведения крещенских купаний организуют на курорте "Роза Хутор".

"Для крещенских купаний мы организуем специальную купель и все необходимое для правильного и безопасного совершения этого религиозного обряда. В этом году, как и обычно, он пройдет на озере Rosa Beach. Ежегодно более 300 наших гостей погружаются в купель, отмечая Крещение", — рассказали в пресс-службе курорта.

Для верующих на курорте организуют все необходимое для совершения обряда. На площадке купаний будут предусмотрены раздевалки, туалет. Безопасность обеспечит постоянное дежурство спасателей и скорой помощи. Также всем верующим предоставят горячий чай.