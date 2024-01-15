Авиакомпания связывает рост показателей, в частности, с расширением маршрутной сети и открытием ряда новых направлений — их было 7.

В 2023 году NordStar также получила сертификат разработчика авиационной техники, который позволит ей самостоятельно разрабатывать и сертифицировать необходимые модификации эксплуатируемых воздушных судов.

NordStar — российская авиакомпания, зарегистрированная в Красноярске. Авиапарк авиакомпании состоит из среднемагистральных самолетов типа Boeing 737-800 и Boeing 737-300. География полетов, согласно сайту компании, насчитывает более 35 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются "Домодедово" (Москва), "Алыкель" (Норильск) и аэропорт Красноярска.