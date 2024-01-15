"Конечно, все ждали прямых рейсов. Полеты в Хошимин – не самый лучший вариант, но отсюда можно внутренними рейсами добраться до курортов Нячанг, Муйне, Фукуок. Первые рейсы "Аэрофлота" неплохо продаются", — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

В компании FUN&SUN также считают, что прямой рейс в Хошимин будет востребован у российских туристов, несмотря на то, что сейчас туры со стыковочным перелетом у туроператора стоят дешевле и продаются лучше, чему с перелетом на рейсах "Аэрофлота".

"Пока мы летаем во Вьетнам с пересадкой в Казахстане. Спрос хороший. На туры на регулярных рейсах у нас приходится 20% продаж в зимнем сезоне, 30% бронируют только проживание в отелях, самостоятельно покупая авиабилеты, и 50% туристов берут пакетные туры с пересадкой в Алма-Ате. Глубина бронирований — до конца мая. Средний чек туров на регулярной перевозке, в том числе, "Аэрофлота"- 140 тыс. рублей на человека. С пересадкой в Алма-Ате – 130 тыс.", — пояснили в компании.

Как сообщили в пресс-службе туроператора Anex, спрос на Вьетнам распределяется поровну между двумя основными курортами Нячанг и Муйне, туры продаются как в отели 3-4*, так и 5* продолжительностью в среднем 11-12 ночей.

Генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян полагает, что при нынешнем объеме перевозки Вьетнам можно рассматривать лишь как добавление к ассортименту.

"Прямой рейс "Аэрофлота", безусловно, свою роль сыграет. Но очевидно, что он не для туризма, а для бизнеса, так как Хошимин – это административный центр, столица Вьетнама. К тому же от него не так близко до курортов, и желающих покупать еще и внутренний перелет, чтобы до них добраться, на мой взгляд, будет немного. Особенно когда у туристов на выбор есть Таиланд, Египет, Шри-Ланка, Арабские Эмираты с удобными прямыми рейсами", — отметил эксперт.

По словам Мкртчяна, заметное увеличение авиаперевозки можно ожидать не раньше осени.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году Вьетнам посетили порядка 600 тыс. россиян, которые прибывали в основном на чартерных рейсах, РФ входила в топ-10 рынков-поставщиков туристов. В 2020-2022 годах из-за ковидных ограничений и отмены прямых рейсов туризма практически не было, а в прошлом году во Вьетнаме побывало 97 тыс. россиян, что составляет меньше пятой части допандемийного потока.

Всего в 2023 году Вьетнам принял 12,6 млн иностранных туристов. Это в четыре раза больше, чем год назад, но составляет 70% от доковидного уровня.

"Аэрофлот" будет летать из Москвы в Хошимин с 31 января дважды в неделю.