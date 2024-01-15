В этот период тобольские кафе и рестораны, участники фестиваля, представят для посетителей специальное пельменное меню.

Главное событие мероприятия — "Морозная вечеринка" — состоится 10 февраля на Базарной площади, говорится в сообщении.

Гости праздника смогут поучаствовать в танцевальном флешмобе, играх, конкурсах, купить пельмени местных производителей, побывать на ремесленной ярмарке и концерте.

Отмечается, что для несовершеннолетних будет организована работа детской площадки.

Здесь же, на площади, повара кафе и ресторанов сварят в котлах на костре 20 тыс. пельменей, а также предложат всем желающим горячий чай из самоваров.